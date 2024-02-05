«Нефтехимик» на выезде обыграл «Ладу», укрепив свои шансы в борьбе за плей-офф

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Лада» принимала нижнекамский «Нефтехимик». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:2, хозяева же потерпели третье поражение кряду.

Счёт в матче был открыт в первом периоде канадским нападающим «Нефтехимика» Жан-Себастьеном Ди. Уже к концу этого же игрового отрезка гости удвоили преимущество благодаря шайбе Дмитрия Соколова. На старте второго периода подопечные Олега Леонтьева довели счёт до крупного, забросив ещё две шайбы с разницей в одну минуту, — отличились Григорий Селезнёв и Александр Дергачёв. После этого в воротах «Лады» произошла замена – вместо Владислава Подъяпольского на льду появился Александр Трушков.

Лишь в середине третьего периода хоккеисты «Лады» смогли размочить счёт – отличился канадец Трой Джозефс. К концу встречи они сократили отставание до двух шайб усилиями Павла Куликова. В оставшееся время подопечные Олега Браташа сняли вратаря, однако спасти игру им так и не удалось.

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Таким образом, «Нефтехимик» укрепляет свои шансы на попадание в плей-офф, в их копилке 61 очко в 60 матчах текущего регулярного чемпионата КХЛ, что позволяет им занимать восьмое место в таблице. Они опережают ближайшего преследователя в лице «Амура» (58) на три очка, проведя на одну игру больше. «Лада» (71) – на седьмой строчке.