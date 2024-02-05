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«Наше большинство — большой минус». Билялетдинов — о поражении «Ак Барса» от «Сибири»

«Наше большинство — большой минус». Билялетдинов — о поражении «Ак Барса» от «Сибири»
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Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своих подопечных в домашней игре регулярного чемпионата КХЛ с новосибирской «Сибирью» (1:4).

«К сожалению, изначально начали играть не так, как мы планировали. Конечно, вопрос большинства для нас актуален. Была возможность забить, не смогли и пропустили. Вопросы есть, будем готовиться дальше.

Изменилась ли «Сибирь» в сравнении с прошлой игрой? Я думаю, они серьёзно готовились к этой игре. Это было заметно.

Удаления стали переломным моментом в игре? Мы и «3 на 5» пропустили. Ребята достаточно неплохо оборонялись. Во второй шайбе тоже была маленькая недоработка. А наше большинство – это большой минус», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.

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