Кривокрасов прокомментировал победу «Сибири» в выездной игре с «Ак Барсом»

Исполняющий обязанности главного тренера «Сибири» Сергей Кривокрасов высказался о победе в выездной игре регулярного чемпионата КХЛ над казанским «Ак Барсом» (4:1).

«За счёт чего удалось прервать серию поражений? Не хочу комментировать прошлые игры. Стараемся смотреть только вперёд и сохранять тот уровень, что показали в двух прошедших играх. Парни были хорошо настроены, получили положительный результат. Игра в большинстве стала немаловажным фактором побед в этом и прошлом матчах.

Действительно ли у «Сибири» повышенные премиальные за победу? Думаю, что мне надо дать комментарии только по поводу игры. Всё остальное меня не касается.

«Ак Барс» с 2020 года не обыгрывает «Сибирь» дома? Каждая игра разная, не могу ответить на этот вопрос. На «Ак Барс» настраиваются на победу все команды, поэтому результат зависит больше от игры. Мы хорошо настроились на команду соперника и знаем, за что бьёмся», — приводит слова Кривокрасова пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте клуба.