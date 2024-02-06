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Нападающий «Вегаса» назвал два различия между хоккеем в России и в Северной Америке

Нападающий «Вегаса» назвал два различия между хоккеем в России и в Северной Америке
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев рассказал о разнице хоккея в России и Северной Америке, отметив более высокую скорость игры за океаном.

«Ощущаю ли какую-нибудь разницу между хоккеем в России и в Америке? Да, ощущаю, конечно. Скорости намного быстрее. Нужно намного быстрее принимать правильные решения на площадке. Намного больше физического хоккея, много силовой борьбы. Вот это два аспекта, которые отличаются.

К какому хоккею полегче адаптироваться? У меня не было проблем с адаптацией — что в России, что в Северной Америке, когда переехал. Я нашёл свой хоккей, перенастроил себя на ту волну, на которой здесь играют, на ту систему и видение хоккея, о которых тренеры тут рассказывают. Они показывают, что хотят видеть на площадке», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Полное интервью с Павлом Дорофеевым читайте на «Чемпионате»:
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