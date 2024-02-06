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Российский форвард «Вегаса» ответил на вопрос, что важнее — Олимпиада или Кубок Стэнли

Российский форвард «Вегаса» ответил на вопрос, что важнее — Олимпиада или Кубок Стэнли
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев поразмышлял о том, что для него важнее – Олимпийские игры или Кубок Стэнли.

«Олимпиада или Кубок Стэнли — что важнее? Хороший вопрос (смеётся). Сложно выделить что-то одно. Хочется и того и другого. Поэтому нужно стараться сделать максимум, будь это борьба за Кубок или олимпийский турнир. Оба зайца важны? Да, да, несомненно», — сказал Дорофеев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, в нынешнем сезоне Дорофеев принял участие в 29 матчах в составе «Вегаса», в которых отметился 14 (7+7) результативными действиями при показателе полезности «+5».

Полное интервью с Павлом Дорофеевым уже доступно на «Чемпионате»:
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