Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерсу» обыграть «Колорадо»
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Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ)
В составе «Рейнджерса» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин и канадский нападающий Алекси Лафреньер.
За «Колорадо» единственный гол забил Натан Маккиннон.
После 50 матчей «Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции с 65 очками. «Колорадо» расположилось на второй строчке в Западной конференции, набрав 68 очков в 50 играх.
Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Колорадо» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».
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