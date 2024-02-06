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Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерсу» обыграть «Колорадо»

Гол Артемия Панарина помог «Рейнджерсу» обыграть «Колорадо»
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Сегодня, 6 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0 – ОТ)

В составе «Рейнджерса» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Артемий Панарин и канадский нападающий Алекси Лафреньер.

За «Колорадо» единственный гол забил Натан Маккиннон.

После 50 матчей «Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции с 65 очками. «Колорадо» расположилось на второй строчке в Западной конференции, набрав 68 очков в 50 играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Колорадо» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2024, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 1
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Макар, Мэнсон) – 18:12     1:1 Панарин (Миллер, Шнайдер) – 51:17     2:1 Лафреньер (Зибанеджад, Куик) – 61:53    
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