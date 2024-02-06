Плющев: СКА претендент на КГ, не просто же так они выдернули лучших ребят из клубов КХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил шансы СКА в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Можно ли назвать СКА главным претендентом на Кубок Гагарина? СКА в играх показывает, что они, конечно, замахнулись на Кубок Гагарина в этом сезоне. Не просто же так они собрали команду, практически из всех клубов КХЛ выдернули лучших ребят. Наверное, для этой цели они и собирали всех. Плей-офф – это вещь такая, там могут сработать совершенно другие моменты», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

СКА идёт на серии из пяти побед. В последнем матче, прошедшем накануне, подопечные Ротенберга на выезде обыграли уфимский «Салават Юлаев» (4:3). Команда из Санкт-Петербурга, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ. В следующем матче армейский клуб сыграет в Омске с «Авангардом» сегодня, 6 февраля, начало в 16:30 мск.