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Роман Ротенберг отметился эффектным голом из-за ворот на тренировке СКА

Роман Ротенберг отметился эффектным голом из-за ворот на тренировке СКА
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42-летний российский специалист Роман Ротенберг, возглавляющий санкт-петербургский СКА, прокатился на льду «Джи-Драйв-Арена» в Омске перед выездной встречей регулярного чемпионата КХЛ с местным «Авангардом». Матч состоится завтра, 6 февраля, начало – 16:30 мск.

Из опубликованных кадров в телеграм-канале Ротенберга можно отметить одну из его заброшенных шайб, которая получилась достаточно эффектной. Главный тренер санкт-петербургского клуба подцепил шайбу себе на клюшку и, прокатившись из-за ворот, загнал её точно в цель.

Видео доступно в телеграм-канале Романа Ротенберга.

Напомним, СКА идёт на серии из пяти побед. В последнем матче, прошедшем накануне, подопечные Ротенберга на выезде обыграли уфимский «Салават Юлаев» (4:3). Команда из Санкт-Петербурга, набрав 83 очка в 59 матчах, возглавляет турнирную таблицу Западной конференции КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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