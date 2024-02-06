«Витязь» стал первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сочи». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:3.

Это поражение поставило крест на надеждах «Витязя» попасть в плей-офф. Подмосковный клуб стал первой командой, потерявшей шансы на участие в Кубке Гагарина в этом сезоне. После 60 матчей «Витязь» замыкает таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав лишь 43 очка.

Напомним, после первого месяца сезона из-за неудовлетворительных результатов команду покинул главный тренер Александр Завьялов, а на его место пришёл Дмитрий Рябыкин. Специалисту не удалось вывести команду в плей-офф.