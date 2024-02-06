Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Витязь» стал первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ

«Витязь» стал первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ
Комментарии

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сочи». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Авершин (Грэм, Феоктистов) – 13:20 (5x5)     1:1 Дарьин (Яровой, Галузин) – 26:30 (5x5)     1:2 Мичков (Бердин) – 30:45 (5x5)     2:2 Уилсон (Цицюра, Рой) – 31:30 (5x4)     2:3 Тянулин (Мичков, Бердин) – 43:26 (5x4)     2:4 Грэм (Попов) – 55:29 (5x4)     3:4 Дарьин (Воронков, Рой) – 59:45 (6x5)    

Это поражение поставило крест на надеждах «Витязя» попасть в плей-офф. Подмосковный клуб стал первой командой, потерявшей шансы на участие в Кубке Гагарина в этом сезоне. После 60 матчей «Витязь» замыкает таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав лишь 43 очка.

Напомним, после первого месяца сезона из-за неудовлетворительных результатов команду покинул главный тренер Александр Завьялов, а на его место пришёл Дмитрий Рябыкин. Специалисту не удалось вывести команду в плей-офф.

Материалы по теме
Два очка Мичкова и два паса Бердина принесли «Сочи» победу в гостевом матче с «Витязем»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android