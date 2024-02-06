«Витязь» стал первой командой, потерявшей шансы на выход в плей-офф в нынешнем сезоне КХЛ
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сочи». Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Авершин (Грэм, Феоктистов) – 13:20 (5x5) 1:1 Дарьин (Яровой, Галузин) – 26:30 (5x5) 1:2 Мичков (Бердин) – 30:45 (5x5) 2:2 Уилсон (Цицюра, Рой) – 31:30 (5x4) 2:3 Тянулин (Мичков, Бердин) – 43:26 (5x4) 2:4 Грэм (Попов) – 55:29 (5x4) 3:4 Дарьин (Воронков, Рой) – 59:45 (6x5)
Это поражение поставило крест на надеждах «Витязя» попасть в плей-офф. Подмосковный клуб стал первой командой, потерявшей шансы на участие в Кубке Гагарина в этом сезоне. После 60 матчей «Витязь» замыкает таблицу Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав лишь 43 очка.
Напомним, после первого месяца сезона из-за неудовлетворительных результатов команду покинул главный тренер Александр Завьялов, а на его место пришёл Дмитрий Рябыкин. Специалисту не удалось вывести команду в плей-офф.
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