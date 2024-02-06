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Два очка Мичкова и два паса Бердина принесли «Сочи» победу в гостевом матче с «Витязем»

Два очка Мичкова и два паса Бердина принесли «Сочи» победу в гостевом матче с «Витязем»
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В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сочи». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 4
ХК Сочи
Сочи
0:1 Авершин (Грэм, Феоктистов) – 13:20 (5x5)     1:1 Дарьин (Яровой, Галузин) – 26:30 (5x5)     1:2 Мичков (Бердин) – 30:45 (5x5)     2:2 Уилсон (Цицюра, Рой) – 31:30 (5x4)     2:3 Тянулин (Мичков, Бердин) – 43:26 (5x4)     2:4 Грэм (Попов) – 55:29 (5x4)     3:4 Дарьин (Воронков, Рой) – 59:45 (6x5)    

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Сочи» Матвей Мичков. Канадский защитник сочинцев Джесси Грэм забил гол и отдал результативную передачу. Отметим две результативные вратаря «Сочи» Михаила Бердина. Дублем в составе «Витязя» отметился нападающий Александр Дарьин.

«Витязь» потепрел четвёртое поражение подряд. Сезонна серия между командами завершилась вничью 2:2. Это поражение поставило крест на надеждах «Витязя» попасть в плей-офф. Подмосковный клуб стал первой командой, потерявшей шансы на участие в Кубке Гагарина.

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