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Два очка Мичкова и два паса Бердина принесли «Сочи» победу в гостевом матче с «Витязем»

В Балашихе на стадионе «Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Витязем» и «Сочи». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3.

Голом и результативной передачей отметился нападающий «Сочи» Матвей Мичков. Канадский защитник сочинцев Джесси Грэм забил гол и отдал результативную передачу. Отметим две результативные вратаря «Сочи» Михаила Бердина. Дублем в составе «Витязя» отметился нападающий Александр Дарьин.

«Витязь» потепрел четвёртое поражение подряд. Сезонна серия между командами завершилась вничью 2:2. Это поражение поставило крест на надеждах «Витязя» попасть в плей-офф. Подмосковный клуб стал первой командой, потерявшей шансы на участие в Кубке Гагарина.