Кудашов: «Динамо» готовится к плей-офф, на данном этапе ошибки – это ерунда

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов заявил, что бело-голубые продолжают подготовку к матчам плей-офф.

«Последняя большая пауза в регулярном чемпионате? Да, четыре дня. Это третья такая пауза после Нового года. Они все похожие. Я уже не раз говорил, что мы готовимся к плей-офф, и мы будем продолжать это делать, а уж в каком формате – нагружать или отдыхать – это уже наш вопрос.

Джиошвили сыграл нормально для первого матча. Ясно, что ещё несколько матчей ему понадобится, но слава богу, что они есть. Максим расстроился из-за своей ошибки? Максим – вообще у нас очень ответственный человек, который сам себя очень сильно ругает. Он вышел после травмы, сыграл нормально и довольно-таки много. При том, что он почти с командой и не тренировался. Сейчас уже практически нет таких возможностей, чтобы травмированный игрок вышел и провёл полноценную тренировку с командой. Он работал по индивидуальной программе, побегал, набрал кондиции и вернулся играть. Он и функционально выглядел нормально, и звеном они пытались создавать, и в обороне играли. А ошибки – это ерунда на данном этапе.

Небрежно сыграли «пять на три»? На самом деле на утренней раскатке они здорово это делали. А тут давайте похвалим соперника, который самоотверженно сыграл, всё перекрывал и не давал бросать. Они играли как четыре вратаря, потому не так легко всё это было сделать», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.