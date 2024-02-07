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«Арбитры у нас просто статисты и жертвы «военной комнаты». Плющев — о травме Толчинского

«Арбитры у нас просто статисты и жертвы «военной комнаты». Плющев — о травме Толчинского
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации с травмой игрока СКА Сергея Толчинского после силового приёма игрока «Авангарда» Никиты Холодилина.

«Говорить в этом сезоне КХЛ о судействе — дурной тон. Во многих случаях арбитры у нас — просто статисты и жертвы, как её нелепо называют, „военной комнаты“. В эпизоде с травмой Толчинского — ничего сложного. Чистый фол, толчок на борт, минимум — две минуты», — сказал Плющев в интервью Russia-Hockey.ru.

В нынешнем сезоне Толчинский сыграл 60 встреч, в которых набрал 46 (14+32) очков.

Напомним, хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров.

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