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«Думаю, и Сергей обрадуется». Потапов — о возможности Буше побить рекорд Мозякина

«Думаю, и Сергей обрадуется». Потапов — о возможности Буше побить рекорд Мозякина
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов высказался о результативности одного из лидеров «Авангарда» Рида Буше и оценил вероятность американского форварда побить рекорд Сергея Мозякина по количеству шайб за регулярку.

«Может ли чисто теоретически Буше зайти на 50 шайб? Я буду только рад. Думаю, и Сергей Мозякин обрадуется, что его рекорд будет превзойдён. Буше приносит огромную пользу. Иногда он не радуется голам и передачам, но посмотри на него после хет-трика – улыбка, довольное лицо. Это говорит о том, что ему по-прежнему приятно, и он рад каждой шайбе», — цитирует Потапова сайт КХЛ.

На счету американского форварда в нынешнем сезоне стало 73 очка — 42 заброшенных шайбы и 31 результативная передача. Рекорд Сергея Мозякина — 48 голов за «Металлург» в сезоне-2016/2017.

Также Буше побил рекорд нападающего Яна Марека по результативности за один регулярный чемпионат для иностранных хоккеистов.

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