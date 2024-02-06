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Буше побил рекорд Яна Марека по результативности за регулярку для легионеров КХЛ

Буше побил рекорд Яна Марека по результативности за регулярку для легионеров КХЛ
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В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
9 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Грицюк (Никишин, Хайруллин) – 02:13 (5x4)     1:1 Игумнов (Телегин, Николишин) – 10:31 (5x5)     2:1 Мартынов (Шарипзянов, Пьянов) – 17:41 (5x5)     3:1 Юрчо – 20:59 (5x5)     3:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 36:52 (5x5)     3:3 Глотов (Хайруллин) – 38:56 (4x4)     4:3 Буше (Ткачёв, Чмыхов) – 43:44 (5x5)     5:3 Буше (Шарипзянов, Пьянов) – 50:11 (5x4)     6:3 Игумнов (Чмыхов, Ткачёв) – 51:14 (5x5)     7:3 Николишин – 53:09 (en)     7:4 Дедунов (Грицюк, Рендулич) – 54:45 (6x5)     7:5 Фальковский – 57:10 (5x5)     8:5 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 59:11 (5x4)     9:5 Верба – 59:47 (en)    

Хет-триком отметился нападающий «Авангарда» Рид Буше. На счету американского форварда в текущем сезоне стало 73 очка — 42 заброшенных шайбы и 31 результативная передача.

Таким образом, Буше побил рекорд нападающего Яна Марека по результативности за один регулярный чемпионат для иностранных хоккеистов. Чешский форвард в сезоне-2008/2009 набрал 72 очка в 53 матчах за «Металлург». Марек забросил 35 шайб и отдал 37 результативных передач.

Буше лидирует в гонке снайперов текущего сезона, оторвавшись от ближайшего преследователя нападающего «Спартака» Николая Голдобина на девять шайб.

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