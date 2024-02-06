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Буше побил рекорд Яна Марека по результативности за регулярку для легионеров КХЛ

В Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Авангардом» и СКА. Матч закончился победой омичей в результативном матче со счётом 9:5.

Хет-триком отметился нападающий «Авангарда» Рид Буше. На счету американского форварда в текущем сезоне стало 73 очка — 42 заброшенных шайбы и 31 результативная передача.

Таким образом, Буше побил рекорд нападающего Яна Марека по результативности за один регулярный чемпионат для иностранных хоккеистов. Чешский форвард в сезоне-2008/2009 набрал 72 очка в 53 матчах за «Металлург». Марек забросил 35 шайб и отдал 37 результативных передач.

Буше лидирует в гонке снайперов текущего сезона, оторвавшись от ближайшего преследователя нападающего «Спартака» Николая Голдобина на девять шайб.