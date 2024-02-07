Кожевников о Толчинском: соперники не тупые, понимают — с такими игроками надо быть жёстче

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о словах главного тренера СКА Романа Ротенберга в адрес «Авангарда» после травмы форварда армейского клуба Сергея Толчинского и рассказал об игре против нападающего со стороны омичей.

«По игре было видно, что к Толчинскому относятся жёстко. Слова Ротенберга — это его мнение и эмоции, но хоккей вообще жёсткая игра. Так всегда было. Конечно, не нужно было переходить на персоналии, но здесь ничего такого нет. Сергей Толчинский — хороший хоккеист, поэтому к нему больше внимания, но соперники же не тупые. Они понимают, что с хорошими игроками надо быть пожёстче, но это хоккей, а не шахматы», — приводит слова Кожевникова «РИА Новости Спорт».

Напомним, хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров. В нынешнем сезоне Толчинский сыграл 60 встреч, в которых набрал 46 (14+32) очков.