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Владимир Путин наградил президента КХЛ Морозова орденом Дружбы

Владимир Путин наградил президента КХЛ Морозова орденом Дружбы
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Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил президента Континентальной хоккейной лиги Алексея Морозова орденом Дружбы, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Морозов возглавляет КХЛ с февраля 2020 года. Алексей — серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, двукратный чемпион мира (2008 и 2009) в составе сборной России, многократный чемпион России в составе «Ак Барса», двукратный обладатель Кубка Гагарина. Заслуженный мастер спорта России (1998). На открытии Олимпийских игр 2010 года был знаменосцем сборной России.

В Национальной хоккейной лиге Морозов сыграл за «Питтсбург Пингвинз» 451 игру, в которых забросил 84 шайбы и отдал 135 результативных передач, набрав в общей сложности 219 очков.

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