Что стряслось с Кузнецовым и сколько легионеров нужно в КХЛ. Интервью с известным агентом

Известный агент Шуми Бабаев представляет интересы многих известных хоккеистов в КХЛ, а также работает с игроками в НХЛ. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Бабаев рассказал о том, может ли нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв уехать в Северную Америку, сколько легионеров должно быть в нашей лиге и какой будет его реакция на решение Континентальной лиги по нашумевшему «делу Евсеева». Не обошли стороной и недавнее заявление НХЛ о допуске хоккеистов на Олимпийские игры 2026 и 2030 годов. Ждать ли на этих турнирах российскую сборную и её звёзд?

Рыбалка и Тексье

— Интернет облетели ваши фотографии из Мексики. Кто из ребят пригласил на отдых?

— Мы заранее договаривались с Егором Чинаховым, что во время паузы в регулярном чемпионате НХЛ слетаем отдохнуть. Выбирали между Майами и Канкуном, в итоге остановились на Мексике.

— С вами были и другие игроки.

— Да, ребята вместе отдыхали. Егор, Кирилл Марченко, Дима Воронков, Александр Тексье, Клим Костин из «Детройта». Егор Замула из «Филадельфии» два дня провёл с нами, но его отпуск начался немного раньше, а потому и закончился быстрее.

— Так кто в итоге поймал акулу на уже ставшей знаменитой рыбалке?

— Мы все вместе поймали акулу, это была часовая битва! Сперва просто ловили рыбу, зацепили двух больших амберджеков, но наружу вытащили только их головы. Всё остальное раньше нас успели съесть акулы. С ними ребята бились мощно, а я в основном помогал (смеётся). Так что это общий улов. Кстати, пойманная нами акула была одной из самых агрессивных и опасных для людей.

Шуми Бабаев с хоккеистами Фото: ЛИЧНЫЙ АРХИВ КИРИЛЛА МАРЧЕНКО

— Правда, что француз Тексье всё больше приобщается к российской культуре?

— Ему всё нравится, он рад общению с российскими ребятами, они дружат. Хороший и спокойный парень, мне понравились его человеческие качества. На рыбалке, как это часто бывает, дружба проявлялась ещё сильнее.

— По-русски он ещё не заговорил?

— Какие-то слова знает, записывает, пытается что-то говорить. Думаю, через год уже начнёт объясняться лучше.

Кузнецов и Программа помощи игрокам НХЛ

— Одна из самых громких тем недели – прохождение нападающим «Вашингтона» Евгением Кузнецовым Программы помощи игрокам НХЛ. Что вам известно о причинах такого решения россиянина?

— Психологический момент, ничего более. Женя — крепкий парень, своё дело он знает хорошо, всё будет нормально. Мы с ним всегда на связи.

— Ранее программу помощи отправились проходить Валерий Ничушкин и Патрик Лайне. Какая-то участившаяся тенденция.

— Просто так совпало, что всё случилось приблизительно в одно время. Тяжёлая жизнь, много переживаний, у кого-то проблемы в семье. Хорошо, что у ребят есть возможность получить независимую помощь. Профсоюз НХЛ здорово работает и помогает игрокам преодолеть их проблемы.

— Как дела у Якова Тренина из «Нэшвилла»?

— Всё в порядке. Он сейчас отдыхает с командой в Майами. Разумеется, не забывает о работе, ходит в зал.

«Дело Евсеева» и «дело Гордеева»

— Накануне стало известно, что КХЛ заняла сторону «Ак Барса» по нашумевшему «делу Евсеева». Как можете прокомментировать?

— Меня неприятно удивило, что лига провела разбирательство в отсутствие меня и Никиты. Заседание состоялось в день игры «Нефтяника» — Евсеев физически не мог на нём присутствовать. Я тоже в этот момент находился в дороге. В итоге всё приняли без нас. Мы будем это обжаловать, так как наши ходатайства о переносе заседания на другой день не были удовлетворены.

НИКИТА ЕВСЕЕВ Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Интересный момент.

— Кроме того, мы хотели, чтобы на заседании присутствовал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, но и здесь нам навстречу не пошли. Перенесли бы всё на сегодня, когда у Никиты нет матча, было бы нормально. Но к нам не прислушались. Я недоволен результатом. Повторюсь, будем обжаловать в следующих инстанциях. Возможно, решение уже было заготовлено заранее. Наши основные вопросы адресованы к тренеру, но, к сожалению, ни нас, ни тренера среди участников не оказалось.

— Расскажите о своей позиции по другому громкому кейсу – «делу Гордеева».

— Да, была ошибка со стороны «Сибири», но как КХЛ допустила, что впоследствии хоккеист провёл столько матчей? Значит, что-то в лиге неправильно, нужно принимать дифференцированные решения. Нашли бы золотую середину, сняли с клуба не четыре, а два очка, например.

— Получается, «Сибирь» наказали слишком строго?

— Дело не в строгости. Решение о наказании принято правильное, но нужна последовательность. Главное – справедливость. Получается, что ошиблись обе стороны, а наказали только клуб. Нужно уметь признавать свои ошибки и искать компромисс.

Контракты ведущих клиентов

— Удалось посмотреть вчерашний матч «Авангард» — СКА с 14 голами на двоих?

— Да, хорошая игра. Мне нравится смотреть такие матчи. Много голов, видно, что СКА не боится снимать вратаря и показывать атакующий хоккей. Омск тоже показал, что готов выходить из сложных ситуаций. Это матч двух топ-клубов. Возможно, игра будущих финалистов Кубка Гагарина.

— У нападающих «Авангарда» Юрчо, Прохоркина, Жафярова 30 апреля нынешнего года заканчиваются контракты. Переговоры уже ведутся?

— Мы подождём до конца плей-офф. Нужно посмотреть, как тренерский штаб будет использовать ребят. Сейчас это звено проводит на льду не так много времени, мало играет в большинстве. Здорово, что у «Авангарда» теперь есть не только ударная первая тройка, но и второе, третье, четвёртое звенья. Посмотрите, кто и как забрасывал шайбы в матче со СКА. Тренеры должны разобраться со временем хоккеистов на льду и принять правильные решения.

— Дамир чувствует себя в «Авангарде» намного увереннее, чем в «Ак Барсе»?

— Да, но всё равно тяжеловато набирать кондиции, когда проводишь на льду мало времени.

— Ткачёв – закономерный лидер «Авангарда» и всей лиги?

— Да, мы этого от Володи и ожидали. Он уверен в своих силах, никаких сомнений в Ткачёве не было.

— Контракт Ткачёва с «Авангардом» до 30 апреля 2026 года. Речь об НХЛ не ведётся?

— Есть определённая опция, будем смотреть после завершения плей-офф.

ВЛАДИМИР ТКАЧЁВ Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

— 30 апреля 2024 года заканчивается контракт Максима Шалунова с «Локомотивом».

— Здесь мы тоже предпочитаем подождать до окончания сезона. Все разговоры будем вести после завершения плей-офф.

Лимит на легионеров и натурализация иностранцев

— Очень много споров, нужно ли оставлять в КХЛ лимит в три легионера или стоит вернуться к пяти. Ваше мнение?

— Нужно принять правильное решение. Оставить трёх легионеров, но тем ребятам, кто провёл больше пяти лет в КХЛ, добавить определённый статус и закрепить за ними оставшиеся две позиции. Сюда же можно добавить хоккеистов, отыгравших больше 200 матчей в НХЛ, чемпионов мира и Олимпийских игр. И тогда мы увидим в нашей лиге не непонятно кого, а профессионалов, способных усилить чемпионат. Посмотрите на великолепную игру того же Рида Буше. Считаю, что это оптимальный вариант.

— Логика здесь точно присутствует.

— Да, сделать своеобразную шкалу «3+2». Если хоккеист в трудные времена играет в России, то он заслужил определённые привилегии. Когда мы говорим про титулы на чемпионатах мира и Олимпиадах, то, конечно, важно смотреть, сколько человек провёл времени на льду. Например, надо отыграть более 50% встреч, а не просто находиться в заявке. Главное — найти условия, которые всех устроят. Я против того, чтобы в КХЛ привозили непонятных иностранцев. Это точно не поможет развитию нашего хоккея и молодёжи. Именно поэтому нужна определённая шкала. Не можешь ей соответствовать – значит, играй в три легионера.

— Или другой вариант – получай российский паспорт для своего иностранца, как сейчас модно в КХЛ.

— Есть такая тенденция. Мы видим, что некоторые иностранцы с удовольствием принимают российское гражданство. Здесь может быть сразу несколько факторов: меньше налоги, жизненные ценности, многим нравятся жизнь и культура России. Я ничего не имею против получения легионером российского гражданства, считаю это нормальным явлением.

Олимпиада, НХЛ и сборная России

— НХЛ объявила, что отпустит своих игроков на Олимпиады 2026 и 2030 годов. Ждать ли на Играх сборную России?

— Будем надеяться, что наша сборная примет участие в сильнейшем составе. Я не делю хоккеистов на тех, кто играет в КХЛ и НХЛ. В любом случае необходимо смотреть на уровень спортсмена. Вполне допускаю, что ребята из КХЛ, до трёх человек, могут пробиться на Олимпиаду.

— Для НХЛ на первом месте всегда бизнес. Сможет ли лига повлиять на то, чтобы сборную России по хоккею с её звёздами допустили до Олимпийских игр?

— У НХЛ всегда есть чёткая позиция. Есть профсоюз, а россияне для НХЛ точно такие же хоккеисты, как и все остальные. Я вижу, какая сильная работа ведётся профсоюзом. Это именно то, к чему нужно стремиться. Это именно та организация, которая двигает вперёд игроков и всю лигу. Хоккеисты знают, что всегда будут под защитой.

— Это важный момент.

— Конечно. Например, не все агенты работают добросовестно, помогают хоккеистам, всегда находятся рядом с ними. Разные люди бывают. И ситуации тоже разные. У нас до сих пор некоторые хоккеисты звонят и спрашивают, как получить то, что им положено? Кевин Даллман не может дозвониться и узнать, как ему забрать пенсионные выплаты, ведь он раньше вкладывался в профсоюз. Никто не знает, где эти деньги.

— В феврале 2025 года состоится турнир с участием четырёх национальных команд – Канады, США, Швеции и Финляндии. Без России и Чехии в этом соревновании есть смысл?

— Трудно такое комментировать. Причины отсутствия российской сборной мы понимаем. В чешской, возможно, сказывается нехватка нужного числа игроков звёздного уровня.

— Кубок мира подобным турниром не заменить?

— Ни в коем случае. Он и называется Турниром четырёх наций. Этим всё сказано.