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«Трактор» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Ак Барсу»

«Трактор» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Ак Барсу»
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В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
2 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Кошелев (Семёнов) – 32:47 (5x5)     1:1 Шабанов (Юртайкин, Ткачёв) – 45:11 (5x4)     2:1 Лукоянов (Свечников, Кателевский) – 47:41 (5x5)    

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На 13-й минуте второго периода Семён Кошелев с передачи Кирилла Семёнова открыл счёт в матче.

На шестой минуте третьего игрового отрезка Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. Спустя две с половиной минуты Артём Лукоянов с передач Евгения Свечникова и Дмитрия Кателевского вновь вывел казанский клуб вперёд.

Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд. В следующем матче «Трактор» сыграет с «Амуром» 13 февраля.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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