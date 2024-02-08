«Трактор» потерпел третье поражение подряд, уступив в гостях «Ак Барсу»

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В Казани закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Ак Барс» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На 13-й минуте второго периода Семён Кошелев с передачи Кирилла Семёнова открыл счёт в матче.

На шестой минуте третьего игрового отрезка Максим Шабанов с передач Данила Юртайкина и Владимира Ткачёва восстановил равенство в счёте. Спустя две с половиной минуты Артём Лукоянов с передач Евгения Свечникова и Дмитрия Кателевского вновь вывел казанский клуб вперёд.

Челябинский клуб потерпел третье поражение подряд. В следующем матче «Трактор» сыграет с «Амуром» 13 февраля.

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