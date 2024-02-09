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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от шестого поражения подряд в матче с «Флоридой»

Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от шестого поражения подряд в матче с «Флоридой»
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В Санрайзе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» нанесла поражение «Вашингтон Кэпиталз» (4:2).

Российский капитан «столичных» Александр Овечкин отметился в этой встрече заброшенной шайбой.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Сандин, Макмайкл) – 16:38 (pp)     1:1 Ткачук (Форслинг) – 24:29     1:2 Манта (Сгарбосса, Протас) – 34:03     2:2 Райнхарт (Ткачук, Вераге) – 37:32 (pp)     3:2 Ломберг (Куликов) – 54:28     4:2 Луостаринен – 59:06    
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