Плющев – о травме Толчинского: злого умысла у Холодилина не было. Парень просто заигрался

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал инцидент с травмой игрока СКА Сергея Толчинского после силового приёма хоккеиста «Авангарда» (5:9) Никиты Холодилина.

«Думаю, никакого злого умысла в действиях Холодилина не было, просто игра двух команд вошла на тот момент в достаточно острую фазу, и парень просто заигрался. Был ли с его стороны фол? Считаю, что он был, толчок в спину или толчок на борт, как вам угодно.

Решения СДК КХЛ сложно комментировать, поскольку они не всегда логичны и не ясно, чем при них руководствуются. Они считают, что нарушения не было и, соответственно, наказывать никого не нужно. Исходя из этой логики, прими они обратное решение, в таком случае пришлось бы наказать ещё и судей, которые пропустили этот фол, но честь мундира существует всегда. Хотя вопрос именно в этом, почему толчок в спину не расценивается как фол», — цитирует Плющева «RT на русском».

Напомним, что Толчинский получил травму, получив толчок в спину у борта от нападающего «Авангарда» Никиты Холодилина. В вызвавшем резонанс эпизоде арбитры не увидели нарушения, с этим решением согласились и в спортивно-дисциплинарном комитете КХЛ.