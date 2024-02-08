Канарейкин: Толчинский никак себя не подстраховывал, силовой приём Холодилина правильный

Заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин оценил эпизод матча «Авангард» — СКА (9:5), в котором травму получил форвард армейского клуба Сергей Толчинский после силового приёма игрока омичей Никиты Холодилина.

«Оцениваю силовой приём Холодилина как правильный: это был контакт, который закончил данный эпизод. Толчинский на тот момент работал с шайбой, а Никита, который был рядом, пошёл до конца. Никакой грубости в его действиях или преднамеренности я не вижу. В данном случае руки никак не поднимались, а Сергей шёл прямо на борт и никак себя не подстраховывал. Холодилин лишь завершил своё действие», — сказал Канарейкин в интервью RT.

Напомним, хоккеист омского клуба Никита Холодилин травмировал Сергея Толчинского силовым приёмом у борта. После длительного просмотра повторов арбитры матча не увидели нарушения, а Толчинский покинул площадку с помощью партнёров. В нынешнем сезоне Толчинский сыграл 60 встреч, в которых набрал 46 (14+32) очков.