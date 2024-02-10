Главный тренер ЦСКА вернулся в клуб после болезни

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров вернулся в клуб после болезни и приступил к тренировочному процессу, сообщает пресс-служба армейского клуба.

Напомним, специалист пропустил восемь последних встреч ЦСКА, начиная с 24 января, когда армейцы дома победили минское «Динамо» (2:1). За время отсутствия главного тренера московский клуб потерпел пять поражений и одержал три победы.

В ближайшей встрече ЦСКА сыграет с «Витязем» 11 февраля. Армейцы в последних играх потерпели четыре поражения подряд. Последний раз ЦСКА побеждал 31 января на родном льду. Тогда армейцы одолели нижегородское «Торпедо» со счётом 3:2.

ЦСКА с 66 очками после 61 сыгранной встречи занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.