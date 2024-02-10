Лукоянов – о Алалыкине: ему не понравилось, что его ударили. Думает, что играет в шахматы

35-летний российский нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов высказался о причинах нескольких стычек с молодым 22-летним форвардом «Салавата Юлаева» (1:2) Данилом Алалыкиным в прошедшем матче регулярного чемпионата в Уфе.

«Когда я был помоложе, то ощущал это же. Когда бьёшь старичков, то им не нравится. Я его ударил, он молодой, но ему не понравилось, что его ударили. Он думает, что играет в шахматы. А тут силовой приём – если меня ударят, то я буду психовать? Нормальное явление. Но он молодой, задорный, забивает, лакроссы делает. Это всё эмоции – всё нормально», — приводит слова Лукоянова «Спорт Бизнес Online».

Напомним, в нынешнем сезоне Лукоянов принял участие в 59 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился 16 (9+7) результативными действиями при показателе полезности «+15».