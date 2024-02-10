Тимкин – о причинах стычки с Лукояновым: он нашёл себе «крупного» оппонента, как Алалыкин

33-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Тимкин прокомментировал словесную перепалку с форвардом «Ак Барса» (2:1) Артёмом Лукояновым в прошедшем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Что произошло в стычке с Лукояновым? На самом деле, там произошло то, что ещё во втором периоде он нашёл себе «очень крупного» оппонента, как Алалыкин. Хотел с ним что-то выяснить. Я это запомнил и уже в третьем периоде подъехал.

Опять же, счёт был в нашу пользу и нельзя было удаляться, пришлось терпеть. Сказать пару словечек – это нормально (смеётся).

Получается, более «маленький» оппонент Тимкин подъехал и желание у него ушло? Ну, что-то мне показалось, что так», — сказал Тимкин в опубликованном интервью в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Напомним, в нынешнем сезоне Евгений Тимкин принял участие в 29 матчах в составе «Салавата Юлаева», в которых отметился пятью (2+3) результативными действиями при показателе полезности «-2».