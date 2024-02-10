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Дубль Сегина принёс «Далласу» победу над «Монреалем» в выездном матче НХЛ

Дубль Сегина принёс «Далласу» победу над «Монреалем» в выездном матче НХЛ
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 3
Даллас Старз
Даллас
1:0 Судзуки (Кофилд, Мэтисон) – 20:38     1:1 Харли (Хинц, Робертсон) – 23:51     1:2 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 24:15     1:3 Сегин (Дюшейн, Марчмент) – 37:45     2:3 Слафковски (Судзуки, Мэтисон) – 38:37    

В составе «Старз» дубль на счету 32-летнего канадского форварда Тайлера Сегина. Ещё одну шайбу забросил Томас Харли. У «Монреаля» отличились Ник Судзуки и Юрай Слафковски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

34-летний российский представитель «Старз» Евгений Дадонов провёл наименьшее количество времени на льду среди игроков своей команды – 8 минут 35 секунд. Он не отметился результативными действиями и завершив игру с показателем полезности «-1».

«Даллас», набрав 70 очков в 52 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» (50) – 13-й на Востоке.

Календарь НХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024.
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