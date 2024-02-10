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Дубль Сегина принёс «Далласу» победу над «Монреалем» в выездном матче НХЛ

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Даллас Старз». Встреча завершилась победой гостей – 3:2.

В составе «Старз» дубль на счету 32-летнего канадского форварда Тайлера Сегина. Ещё одну шайбу забросил Томас Харли. У «Монреаля» отличились Ник Судзуки и Юрай Слафковски.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

34-летний российский представитель «Старз» Евгений Дадонов провёл наименьшее количество времени на льду среди игроков своей команды – 8 минут 35 секунд. Он не отметился результативными действиями и завершив игру с показателем полезности «-1».

«Даллас», набрав 70 очков в 52 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции НХЛ. «Монреаль» (50) – 13-й на Востоке.