«Металлург» спас игру с «Динамо» на последней минуте, но уступил по буллитам

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Металлург» принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей – 4:3 Б.

Уже после первого периода хоккеисты «Металлурга» вели с комфортным преимуществом в две шайбы – отличились Никита Гребёнкин и Игорь Гераськин. Однако уже в первой половине второй двадцатиминутки гости сократили отставание усилиями Артёма Ильенко, реализовавшего большинство, а уже к концу этого же игрового отрезка Илья Каблуков восстановил паритет – 2:2. В середине заключительной двадцатиминутки гости вышли вперёд после курьёзного гола защитника магнитогорцев Валерия Орехова, который записали на Дмитрия Рашевского. Лишь за 33 секунды до конца основного времени хозяева сумели сравнять счёт усилиями Павла Акользина и перевести игру в овертайм.

В овертайме команды победителя выявить не смогли, а в серии буллитов сильнее оказались гости.

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Напомним, «Динамо», набрав 84 очка в 61 матче, поднимается на третье место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Металлург» (87) – остаётся лидером на Востоке.