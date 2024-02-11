«Поддержали вратаря и пошли отыгрываться». Николишин — о курьёзном голе «Сибири»

27-летний российский нападающий «Авангарда» Иван Николишин прокомментировал курьёзную пропущенную первую шайбу Ильи Проскурякова броском из средней зоны от Михаила Назарова, в домашнем матче с «Сибирью» (7:2).

«Нелепый первый гол «Сибири»? Такое бывает. Мы вот недавно СКА примерно такой же забили. Подъехали к Проскурякову, поддержали его и пошли отыгрываться», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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Напомним, «Авангард», набрав 86 очков в 61 матче, занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» (60) – на 10-й позиции, отставание от зоны плей-офф составляет два очка, при этом новосибирцы провели на две игры больше, чем «Нефтехимик» (62).