«Это Буше много забивает». Форвард «Авангарда» — об эмоциях после гола, ставшего победным

27-летний российский нападающий «Авангарда» Иван Николишин прокомментировал разгромную победу над «Сибирью» (7:2) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, а также поделился эмоциями от заброшенной шайбы.

«Хорошая игра получилась. Немножко скомканное начало с нашей стороны, но потом в большинстве классные голы забили, а в конце уже довели игру до победы. «Сибирь» здорово играла, видно было, что они заряженные, бьются за плей-офф. Думаю, что удаление Бека, после которого мы два гола забили – это переломный момент. Эмоции после гола? Да всегда приятно забивать. Это у Буше нет таких эмоций, он много забивает», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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