«Я запомню эту игру». Тори Крюг — о пяти ассистах в матче с «Монреалем»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг прокомментировал свою результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (7:2), в котором он отметился пятью передачами, установив рекорд франшизы по очкам и ассистам среди защитников за один матч.

«Очевидно, приятно осознавать свой вклад (в победу. — Прим. «Чемпионата»). Иногда есть ощущение, что ты получаешь вещи, которые не заслуживаешь. В другие дни ты чувствуешь, что сделал немного больше, но недополучил что-то. Это было весело. Это игра, которую я запомню. Я люблю играть на этой арене. Это мой любимый стадион в лиге. Определённо хорошая победа для нас, которая оставит приятные воспоминания», — приводит слова Крюга STL Today.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Крюга 25 (1+24) очков в 51 матче.