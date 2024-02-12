«Я запомню эту игру». Тори Крюг — о пяти ассистах в матче с «Монреалем»

Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг прокомментировал свою результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (7:2), в котором он отметился пятью передачами, установив рекорд франшизы по очкам и ассистам среди защитников за один матч.
«Очевидно, приятно осознавать свой вклад (в победу. — Прим. «Чемпионата»). Иногда есть ощущение, что ты получаешь вещи, которые не заслуживаешь. В другие дни ты чувствуешь, что сделал немного больше, но недополучил что-то. Это было весело. Это игра, которую я запомню. Я люблю играть на этой арене. Это мой любимый стадион в лиге. Определённо хорошая победа для нас, которая оставит приятные воспоминания», — приводит слова Крюга STL Today.
Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Крюга 25 (1+24) очков в 51 матче.
- 12 февраля 2024
-
08:30
-
08:25
-
08:22
-
08:10
-
08:04
-
07:46
-
07:29
-
06:58
-
06:37
-
06:17
-
05:57
-
05:41
-
05:23
-
04:44
-
03:30
-
00:08
-
00:00
- 11 февраля 2024
-
23:45
-
23:27
-
23:16
-
23:06
-
22:58
-
22:46
-
22:34
-
22:12
-
22:01
-
22:00
-
21:52
-
21:43
-
21:34
-
21:28
-
21:14
-
21:03
-
20:57
-
20:48