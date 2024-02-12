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«Я запомню эту игру». Тори Крюг — о пяти ассистах в матче с «Монреалем»

«Я запомню эту игру». Тори Крюг — о пяти ассистах в матче с «Монреалем»
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Защитник «Сент-Луис Блюз» Тори Крюг прокомментировал свою результативность в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (7:2), в котором он отметился пятью передачами, установив рекорд франшизы по очкам и ассистам среди защитников за один матч.

«Очевидно, приятно осознавать свой вклад (в победу. — Прим. «Чемпионата»). Иногда есть ощущение, что ты получаешь вещи, которые не заслуживаешь. В другие дни ты чувствуешь, что сделал немного больше, но недополучил что-то. Это было весело. Это игра, которую я запомню. Я люблю играть на этой арене. Это мой любимый стадион в лиге. Определённо хорошая победа для нас, которая оставит приятные воспоминания», — приводит слова Крюга STL Today.

Всего в нынешнем сезоне на счету 32-летнего Крюга 25 (1+24) очков в 51 матче.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2024, воскресенье. 21:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 7
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Торопченко (Сундквист, Крюг) – 00:25     0:2 Парэйко (Капанен) – 05:05     1:2 Судзуки – 10:23     1:3 Кайру (Томас, Крюг) – 15:20 (pp)     1:4 Уокер (Шенн, Крюг) – 37:49     1:5 Томас (Ледди, Нейборс) – 40:31 (pp)     2:5 Армиа (Савар, Страбл) – 43:06     2:6 Нейборс (Томас, Крюг) – 47:14 (pp)     2:7 Кайру (Томас, Крюг) – 55:33    
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