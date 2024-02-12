Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дер-Аргучинцев — о возможном возвращении в НХЛ: желание есть. Это моя мечта

Дер-Аргучинцев — о возможном возвращении в НХЛ: желание есть. Это моя мечта
Аудио-версия:
Комментарии

23-летний российский нападающий «Трактора» Семён Дер-Аргучинцев выразил мнение о возможном возвращении в НХЛ в будущем.

«Мысли о возвращении в НХЛ? Конечно, есть. НХЛ – это моя мечта. Моя задача – хорошо отыграть здесь два сезона и получить шанс в Северной Америке. Для меня плюсом стало решение приехать в КХЛ, это очень хорошая лига, и здесь ты прогрессируешь как хоккеист.

Поддерживаю ли общение с «Торонто»? До сих пор у меня хорошие отношения с «Торонто». Я много времени там провёл, и в меня многое вложили», — приводит слова Дер-Аргучинцева «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Дер-Аргучинцев принял участие в 52 встречах в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 32 (16+16) очка при показателе полезности «-3». Его контракт с «Трактором» рассчитан до 30 апреля 2025 года.

В своей заокеанской карьере Дер-Аргучинцев провёл лишь один матч в НХЛ в составе «Торонто Мэйпл Лифс» в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
Шабанов побил рекорд Седлака за «Трактор» по количеству голов в регулярном чемпионате
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android