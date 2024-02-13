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«Амур» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Трактор»

«Амур» одержал четвёртую победу подряд, обыграв дома «Трактор»
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В Хабаровске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Амур» одержал победу над челябинским «Трактором» (5:3).

Шайбами в составе победителей отметились Владислав Барулин, Егор Коршков, Александр Хохлачёв, Виктор Балдаев и Дмитрий Шевченко.

У «Трактора» отличились Никита Сошников, Альберт Яруллин и Максим Шабанов.

Дальневосточники одержали четвёртую победу подряд, набрали 64 очка и делят с «Нефтехимиком» восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, продолжая борьбу за плей-офф.

Уральцы остались с 72 очками и делят с «Ладой» шестую строчку на Востоке.

Завтра, 14 февраля, эти соперники встретятся вновь там же, в Хабаровске.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 февраля 2024, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 3
Трактор
Челябинск
1:0 Барулин (Коршков) – 00:31 (5x5)     1:1 Сошников (Дронов) – 07:27 (5x5)     1:2 Яруллин (Тертышный) – 09:25 (5x5)     2:2 Коршков (Барулин, Бочаров) – 10:13 (5x5)     3:2 Хохлачёв (Брынцев, Панюков) – 14:51 (5x5)     4:2 Балдаев (Барулин, Дрозг) – 43:20 (5x5)     4:3 Шабанов (Ткачёв, Кирпичников) – 50:57 (5x5)     5:3 Шевченко (Щемеров) – 55:10 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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