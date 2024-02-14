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Гол Александра Овечкина не помог «Кэпиталз» обыграть «Колорадо»

Гол Александра Овечкина не помог «Кэпиталз» обыграть «Колорадо»
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Сегодня, 14 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Росс Колтон, Девон Тэйвз, Майлз Вуд и Микко Рантанен, а также дубль на счету Арттури Лехконена. Ворота команды защищал россиянин Александр Георгиев, совершивший 24 сейва.

За «Кэпиталз» голами отличились Бек Маленстин, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин.

После 54 матчей «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции с 70 очками. «Вашингтон» расположился на 11-й строчке Восточной конференции, набрав 54 очка в 52 играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Кэпиталз» сыграет с «Монреаль Канадиенс».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 февраля 2024, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 6
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Колтон (Вуд, Лехконен) – 02:46     0:2 Тэйвз (Джохансен, Кольяно) – 04:57     1:2 Маленстин (Фехервари, Дауд) – 09:16     2:2 Макмайкл (Манта) – 10:00     2:3 Лехконен (Колтон, Байрэм) – 28:50     2:4 Рантанен (Лехконен, Маккиннон) – 37:03 (pp)     3:4 Овечкин (Карлсон, Манта) – 49:00 (pp)     3:5 Лехконен (Маккиннон, Рантанен) – 59:01     3:6 Вуд (Байрэм) – 59:27    
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