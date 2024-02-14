Гол Александра Овечкина не помог «Кэпиталз» обыграть «Колорадо»

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Сегодня, 14 февраля, «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке проиграл «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Кэпитал Уан-Арене» завершилась со счётом 3:6 (2:2, 0:2, 1:2).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Росс Колтон, Девон Тэйвз, Майлз Вуд и Микко Рантанен, а также дубль на счету Арттури Лехконена. Ворота команды защищал россиянин Александр Георгиев, совершивший 24 сейва.

За «Кэпиталз» голами отличились Бек Маленстин, Коннор Макмайкл и российский нападающий Александр Овечкин.

После 54 матчей «Колорадо» занимает третье место в Западной конференции с 70 очками. «Вашингтон» расположился на 11-й строчке Восточной конференции, набрав 54 очка в 52 играх.

Следующий матч «Колорадо» проведёт с «Тампа-Бэй Лайтнинг», а «Кэпиталз» сыграет с «Монреаль Канадиенс».