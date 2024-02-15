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Двукратный чемпион НХЛ: поместил бы Кучерова в пятёрку лучших игроков в истории хоккея

Двукратный чемпион НХЛ: поместил бы Кучерова в пятёрку лучших игроков в истории хоккея
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Нападающий «Куньлуня» Джемел Смит заявил, что поместил бы нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова в пятёрку лучших игроков в истории хоккея.

«Играть с Кучеровым невероятно. Я смотрел за ним на тренировках, это перфекционист. Каждый раз, когда он выходит на лёд, даже на обычную раскатку, — не скажу, что это идеально, но это очень близко к идеальному. Его пасы, броски — он всегда, просто всегда делает то, что сделает его лучше. Это настоящий волшебник, никогда не видел такого игрока. Часто говорил про него другим игрокам, что такие хоккеисты появляются очень редко.

Какое место у Кучерова в хоккейной иерархии? Я бы поместил его в пятёрку лучших игроков в истории хоккея, как и Макдэвида. Кучеров — лучший игрок в НХЛ прямо сейчас. Для меня его итоговое попадание в Зал славы не вызывает абсолютно никаких сомнений», — сказал Смит в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Джемелом Смитом читайте на «Чемпионате»:
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