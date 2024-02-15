«В «Динамо» мне не давали дышать. Я не мог спать». Интервью с необычным легионером КХЛ

В «Куньлуне» играет один из самых необычных легионеров КХЛ — нападающий Джемел Смит переехал в нашу лигу перед началом этого сезона, но после не самого удачного периода в минском «Динамо» оказался в составе «Ред Стар». А необычен он тем, что является двукратным обладателем Кубка Стэнли — хоть канадец и не провёл ни одного матча в победных плей-офф «Тампы», он был в составе команды и не только поднимал над головой заветный трофей, но и получил чемпионские перстни.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Смит рассказал о причинах проблем в столице Беларуси, вспомнил игру с Александром Радуловым и сделал выбор между Никитой Кучеровым и Коннором Макдэвидом.

«В Минске было слишком много давления сверху. Это не приносит удовольствия»

— Было ли для вас принципиально обыграть минское «Динамо», вашу бывшую команду?

— Не сказал бы. Для меня это был обычный матч, в котором я хотел победить так же, как и в любом другом.

— Можно ли сказать, что в «Куньлуне» у вас получается лучше, чем в «Динамо»?

— Определённо. Чувствую себя комфортнее здесь, как дома. Мне здесь легче просто расслабиться и играть. Чувствую, что здесь на меня не оказывается такое давление. Нет ощущения, что если здесь что-то пойдёт не так, то меня накажут или не будут ценить. В «Куньлуне» я чувствую себя комфортнее, спокойнее.

— В Минске было наоборот?

— Да. Там нужно было делать так, так и так, а если этого не происходило, то было слишком много давления сверху. Не от болельщиков, а от организации. Мне не давали дышать, слишком много всего происходило. Это не приносит удовольствия, в таких условиях тяжело играть.

Джемел Смит в составе минского «Динамо» Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

— Какой вам запомнилась работа с Дмитрием Квартальновым?

— Если честно, мы практически не общались. Не знаю, в чём была проблема, но у нас не было коммуникации. Поэтому не могу чего-то конкретного сказать.

— Инициатива расторжения контракта исходила от вас или от клуба?

— Думаю, обе стороны были в этом заинтересованы. Дошло до того, что я перестал получать удовольствие, не чувствовал себя комфортно, не мог спать. Почувствовал, что мне лучше перейти в другое место, чем застрять там, где я не был по-настоящему счастлив.

«Совершенно точно не буду против остаться в КХЛ»

— Был приоритет остаться в КХЛ?

— Сначала даже не думал об этом, хотелось немного очистить голову. Потом решил, что перейти в «Куньлунь», где есть много англоязычных игроков, будет лучшим вариантом для меня, чтобы освоиться в лиге — это ведь мой первый год в КХЛ.

— Были предложения от других клубов КХЛ?

— Да, но, учитывая, что произошло со мной во время моего первого опыта в лиге, я подумал, что «Куньлунь» будет лучшим вариантом.

— Игровой стиль «Куньлуня» вам ближе, чем стиль «Динамо»?

— Думаю, они похожи, хоккей везде одинаков. Многие команды играют приблизительно в одном стиле. Думаю, здесь мне просто комфортнее.

— Какие ощущения в целом от лиги, страны?

— Всё прекрасно. Я не так много слышал о России, никогда не был здесь раньше. Но с каждым днём мне всё больше нравится здесь. Наслаждаюсь жизнью в Москве. В Минске тоже было здорово.

— Почему вы уехали из Америки?

— Мне хотелось перемен. Очевидно, цель номер один для меня — играть в НХЛ. Хочу подготовиться и дать себе возможность ещё сыграть там. Решил, что смена обстановки может мне в этом помочь.

— То есть КХЛ — трамплин для возможного возвращения в НХЛ?

— Пока не могу сказать, стараюсь двигаться шаг за шагом. Будет зависеть от предложений. Совершенно точно не буду против и остаться здесь, но пока не знаю, как всё сложится.

«Моим любимым игроком был Сергей Фёдоров»

— С кем-нибудь советовались перед переездом в КХЛ?

— С несколькими ребятами успел пообщаться насчёт этого. У меня никогда не было планов приехать сюда, но всё меняется.

Джемел Смит в «Куньлуне» Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

— Порекомендуете брату, если у него будет возможность приехать сюда?

— Я просто поделюсь с ним своим опытом, расскажу, что сам испытал. А решение уже будет за ним.

— Правда, что вы узнали о переходе в «Детройт», когда он прислал вам эмодзи осьминога?

— Да. На тот момент я ещё не знал об обмене, и он был первым, кто рассказал мне об этом. Я очень удивился, потому что сначала вообще не понял, о чём он говорит. Это был особенный и важный момент. До этого мы ни разу не играли вместе, только друг против друга. Это был интересный опыт.

— Как вы пришли в хоккей?

— У меня был двоюродный брат Кайл, который занимался хоккеем, он был старшим среди всех братьев. Он никогда не играл на высоком уровне, просто играл. Но мы все хотели быть как он, он очень повлиял на нас. Полюбили игру с тех пор, как впервые увидели его на льду.

— Вы родились в Торонто. Болели за «Мэйпл Лифс»?

— Вообще-то, я всегда был болельщиком «Детройта», так что переход в «Ред Уингз» был особенным для меня. Доминик Гашек был моим любимым вратарём, а Сергей Фёдоров — любимым игроком, и они оба играли в «Детройте». Поэтому было круто туда перейти.

— Фёдоров сейчас тренирует ЦСКА. Если бы выпала возможность поиграть под его руководством или вернуться в НХЛ, что бы вы выбрали?

— НХЛ — моя мечта, я бы выбрал её в любом случае. Играть там всегда было моей целью, я живу для этого. Для меня НХЛ превыше всего.

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— Вы часто дрались в Америке. Стоит ждать драк с вашим участием в КХЛ?

— Здесь немного другие правила. Я никогда особо не рвался драться, просто так складывалось по ходу игр. Если наступит такой момент, то не побоюсь постоять за себя или за партнёра.

— У вас какая-то особая история с Бренданом Лемье? Вы несколько раз дрались.

— Ничего личного. Когда он был в «Виннипеге», то как-то подловил меня в конце смены, тогда всё и началось. С тех пор я думал, что было бы неплохо так же встретить его. Он крепкий парень, и для меня это было вызовом.

«Радулов всегда мог зажечь искру»

— Вы играли в «Далласе», когда там был Александр Радулов. Успели почувствовать его энергетику?

— Это определённо один из моих любимых игроков в той команде. Алекс невероятный одноклубник, он придаёт очень много энергии. Радулов всегда мог зажечь искру. Он постоянно заводил команду, все любили его. Он многому научил меня, тогда я был очень молод. Было здорово иметь такой пример для подражания.

— В «Бостоне» вы пересеклись с Брэдом Маршаном. Какой он за пределами льда?

— Он очень-очень хороший парень. Знаю, многим кажется, что он плохой парень, потому что на льду играет такую роль, но на самом деле это очень приятный человек. А игрок такой роли, которую Маршан исполняет, нужен многим командам. Иногда и я пытаюсь быть таким — забивать голы, быть крысой, залезать под кожу противнику. Он делает невероятную работу, это настоящий лидер. У него прекрасная карьера, и успехи «Бостона» во многом являются результатом его лидерства.

— Вы попали в «Тампу» в самый удачный для этого момент. Что для вас значит быть частью той команды?

— Это был отличный опыт. Многие мечтают выиграть хотя бы одно чемпионское кольцо, а мне повезло быть там и стать частью двух чемпионств. Я многому научился, унаследовал культуру и традиции команды, понял, чего стоит стать чемпионом. Было здорово просто находиться рядом с этими парнями и впитывать всё новое.

— Какой из двух Кубков Стэнли запомнился больше и почему?

— Я бы сказал, что второй. Он просто чувствовался по-другому. Во время ковида многие говорили, что Кубок в «пузыре» не такой особенный. А затем мы смогли повторить успех и выиграть снова, это был особенный момент.

— Что делает Джона Купера особенным тренером?

— Он понимает каждого игрока, всегда может прислушаться к ним. Игроки уважают его, он уважает игроков. Находит индивидуальный подход к каждому, поэтому любой хоккеист отдаст всего себя за него. Он ожидает многого от игроков, но при этом даёт знать, что твоя жизнь важнее всего — семья и всё такое. В такой атмосфере было очень приятно работать.

Джон Купер Фото: Chris O'Meara/AP Photo/ТАСС

— Это лучший тренер в вашей карьере?

— Да, он наверняка был бы на вершине моего рейтинга. Моим тренером в первый год в лиге Онтарио был Марк Ридс, он уже ушёл из жизни. Они с Купером очень похожи. Это два лучших тренера в моей карьере.

«Кучеров — настоящий волшебник, никогда не видел такого игрока»

— Каково было играть вместе с Никитой Кучеровым?

— Это невероятно. Я смотрел за ним на тренировках, это перфекционист. Каждый раз, когда он выходит на лёд, даже на обычную раскатку — не скажу, что это идеально, но это очень близко к идеальному. Его пасы, броски — он всегда, просто всегда делает то, что сделает его лучше. Это настоящий волшебник, никогда не видел такого игрока. Часто говорил про него другим игрокам, что такие хоккеисты появляются очень редко.

— Он не так часто улыбается на публику, а как вдали от камер?

— Он один из самых приятных парней, которых я знаю. Для игрока его калибра он определённо один из самых приятных. Если вы ничего не знаете о хоккее и только начинаете знакомиться с ним, то никогда не подумаете, что он является суперзвездой, потому что он ко всем относится одинаково. Он очень спокойный, дружелюбный. Даже если ты сделаешь ему 10 неточных передач подряд, он никогда не накричит на тебя, не станет ругать за ошибки, не покажет своего недовольства. Для меня это один из лучших примеров, когда игрок такого уровня является таким настоящим, искренним, заботливым.

— На ваш взгляд, кто лучше — Кучеров или Макдэвид?

— Для меня это разные игроки. Кучеров — он как маг. Думаю, в лиге нет ни одного игрока с таким же уровнем игры в пас, как у него. Он очень техничный и обладает хорошим видением. Но Макдэвид — тоже хороший игрок. Он атлетичный, у него отличное катание. Его мотор продолжает работать, работать и работать. Один лучше в одном, другой — в другом. Для меня следить за Макдэвидом невероятно интересно, но, если выбирать, каким игроком хотел бы быть, я бы выбрал Кучерова. Я видел, на что он способен, и это невероятно.

— Какое место у Кучерова в хоккейной иерархии?

— Я бы поместил его в пятёрку лучших игроков в истории хоккея, как и Макдэвида. Кучеров — лучший игрок в НХЛ прямо сейчас. Для меня его итоговое попадание в Зал славы не вызывает абсолютно никаких сомнений.

— В 2012 году вы играли против сборной России в четвертьфинале юниорского чемпионата мира. Тогда ворота нашей команды защищал ваш другой экс-одноклубник Андрей Василевский. Что-нибудь помните об этом?

— Нет, я плохо помню тот турнир. Если честно, я совершенно забыл, что Василевский моего возраста, потому что он так давно в НХЛ, будто он лет на пять старше меня.