25 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом»

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:5).
Шайбами в составе победителей отметились дважды Антон Лунделль, а также Мэттью Ткачук, Джона Гаджович и Аарон Экблад.
У хозяев отличились Джейк Гюнцель и Джон Людвиг.
Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отметился в этой встрече 25 сейвами. Его соотечественник из «Пингвинз» Евгений Малкин завершил матч с полезностью "-1".
«Флорида» одержала третью победу подряд, набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Питтсбург» потерпел третью неудачу кряду, остался с 53 очками и идёт на 12 строчке Востока.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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