Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

25 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом»

25 сейвов Бобровского принесли «Флориде» победу над «Питтсбургом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Питтсбурге (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» уступил «Флориде Пантерз» (2:5).

Шайбами в составе победителей отметились дважды Антон Лунделль, а также Мэттью Ткачук, Джона Гаджович и Аарон Экблад.

У хозяев отличились Джейк Гюнцель и Джон Людвиг.

Российский голкипер гостей Сергей Бобровский отметился в этой встрече 25 сейвами. Его соотечественник из «Пингвинз» Евгений Малкин завершил матч с полезностью "-1".

«Флорида» одержала третью победу подряд, набрала 72 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Питтсбург» потерпел третью неудачу кряду, остался с 53 очками и идёт на 12 строчке Востока.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 февраля 2024, четверг. 03:30 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 5
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Ткачук (Родригес, Форслинг) – 24:28     0:2 Гаджович (Монтур, Стенлунд) – 25:02     0:3 Экблад (Ткачук, Родригес) – 28:27 (pp)     0:4 Лунделль (Ткачук, Казинс) – 33:02     1:4 Раст (Гюнцель, Грейвз) – 35:24     1:5 Лунделль (Луостаринен) – 45:35     2:5 Людвиг (О'Коннор, Эллер) – 46:07    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android