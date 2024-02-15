Плющев: Капризов — это Ломоносов от российского хоккея

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал об игре российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги.

«Я всегда говорил, что Капризов — очень талантливый игрок и в каком-то смысле даже самородок. Грубо говоря, Кирилла можно назвать Ломоносовым от российского хоккея. Парень прошёл путь из самых низов и сейчас поймал кураж в „Миннесоте“. Он очень добродушный и открытый по своей натуре, и поэтому, как мне кажется, Капризов легко сошёлся с партнёрами по команде. Кирилл заслужил такое внимание к себе благодаря упорному труду и врождённому таланту», — цитирует Плющева RT.

Напомним, Кирилл Капризов отметился результативной передачей в игре с «Аризоной Койотс» (3:1) и довёл количество своих очков в текущем сезоне до 50 (20+30) в 46 матчах. Таким образом, Капризов стал первым игроком в истории «Миннесоты», набравшим 50 очков в четырёх сезонах подряд.