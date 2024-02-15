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Нападающий «Сибири» Белоусов рассказал о победе над «Нефтехимиком» по буллитам

Нападающий «Сибири» Белоусов рассказал о победе над «Нефтехимиком» по буллитам
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Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов прокомментировал победный матч с «Нефтехимиком» (2:1 Б).

«Слабое начало матча в большинстве? „Нефтехимик“ хорошо оборонялся, думаю, они смотрели видео, разобрали, и у нас не получалось. Думаю, мы тоже сделаем выводы к следующему матчу и постараемся забивать голы.

Идеальная игра получилась после перестановок? Это решение тренерского штаба, я не могу комментировать. Сделали так, поменяли — хорошо. Хорошо вообще, что победили. Для нас очень важной была победа сегодня. Лучше бы было в основное время победить. Но так случилось, и мы этому рады.

Откуда столько удалений в один момент? Расхлябанность, невнимательность, потеря концентрации. Вроде играли в меньшинстве и ещё, и втроём. Молодцы, втроём выстояли, Красота подтащил. Пацаны, которые втроём играли, вытащили. Спасибо им большое, что пластались там», — сказал Белоусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Василевич.

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