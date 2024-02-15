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Один россиянин попал в список главных трансферных целей в НХЛ по версии The Athletic

Один россиянин попал в список главных трансферных целей в НХЛ по версии The Athletic
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Журналистка Шайна Голдман в статье на портале The Athletic составила список главных трансферных целей в НХЛ текущего сезона, которые могут «взорвать» рынок.

В список попал российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич.

«Без него «синим» будет хуже в ближайшем будущем, но это лучшая возможность максимизировать отдачу, если руководство не намерено продлевать его контракт в 30 лет. Его выход на торговый рынок произвёл бы фурор, учитывая, как мало на этом рынке настоящих талантов высшего звена и сколько недостатков или рисков несут в себе некоторые нападающие средних звеньев», — сказано в статье.

Кроме Бучневича, в список попали: Якоб Маркстрём («Калгари Флэймз»), Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»), Тревор Зеграс («Анахайм Дакс»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия Флайерз»), Марк-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), Джордан Эберле («Сиэтл Кракен»), Скотт Лотон («Филадельфия Флайерз»).

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