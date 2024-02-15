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Защитник московского «Динамо» Прибыльский: это мой лучший сезон в карьере

Защитник московского «Динамо» Прибыльский: это мой лучший сезон в карьере
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Защитник московского «Динамо» Андрей Прибыльский после победы над минскими одноклубниками (2:1) оценил свою игру в сезоне.

«Забил из небросковой позиции? Да мне кажется, что это обычная ситуация, когда следует перевод от защитника к защитнику, надо доводить шайбу до ворот. В принципе была такая установка, чтобы делать больше бросков. Поэтому даже не думал и сразу бросал.

Установил личный рекорд по голам в сезоне? (смеётся). Конечно, доволен. Мне кажется, что любой хоккеист, и уж тем более защитник должен радоваться голам. Их не так много, поэтому очень рад.

Согласен, что в любом случае это мой лучший сезон в карьере. И больше всего очков, и до этого и 30 матчей не проводил, а сейчас получается играть подряд, не пропуская матчи. Конечно, это лучший сезон, но я всё равно считаю, что должен больше помогать команде, и в обороне тоже.

Играя подряд, получаешь больше уверенности, чем даже когда пропускаешь всего один матч. Тогда уходит игровой ритм. Поэтому мне кажется, что, даже если ты устал, всё равно лучше играть», — сказал Прибыльский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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