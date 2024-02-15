Кудашов: на данный момент «Динамо» не хочет ставить молодёжный состав

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после победы над минскими одноклубниками (2:1) рассказал о выборе состава на матчи.

«Будем ли снимать на финише сезона Гусева, который сейчас борется за один из главных рекордов в истории КХЛ? Вы знаете, а Никита любит играть. Я не думаю, что он сам хочет отдыхать.

Мы стараемся нивелировать тренировочный процесс. Бывает, что даём отдыхать всей команде и снимаем их с занятий, а где-то наоборот – нагружаем.

Я не думаю, что мы будем кого-то убирать. Молодёжный состав на данный момент мы ставить не хотим. У нас есть Михайлов, который не играл сегодня, и я не думаю, что мы будем что-то менять», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.