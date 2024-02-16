Плющев: то, что сделал Ларионов в «Торпедо», — это на уровне фурора

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил работу наставника «Торпедо» Игоря Ларионова.

«Пресса у нас иногда возводит до небес, а потом начинает топтать ногами. То, что сделал Ларионов в Нижнем Новгороде, – это на уровне фурора. Так к „Торпедо“ не относились ранее никогда. Такого внимания не было, и сама команда показывала интересный хоккей», — сказал Плющев в интервью «Татар-Информ».

Нижегородский клуб после 63 сыгранных встреч набрал 74 очка и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Торпедо» сыграет в гостях с «Сочи» сегодня, 16 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск.

Ранее Плющев выразил мнение о возможном преображении команд в Кубке Гагарина после нестабильных выступлений по ходу регулярного чемпионата.