Плющев: защитники у нас играют на уровне 90-х: отобрал — отдай быстрее

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал о проблемах российских игроков в техническом плане.

«Защитники у нас играют на уровне 90-х: отобрал — отдай быстрее. То есть бросил её в тень, а там разбирайся нападающий, как, что и чего. А в Канаде так быстро с шайбой не расстаются, её вкладывают в клюшку своему партнёру.

В техническом плане мы сильно уступаем… И после этого говорить: мол, дайте нам НХЛ, и мы порвём, как туалетную бумагу… Да мы 11 чемпионатов мира проиграли, господа хорошие! И шесть Олимпиад кряду! За исключением Игр в Пхёнчхане, а потом этим же «золотым» составом на мировом первенстве в тот же год в призёры не попали», — цитирует Плющева «Спорт уик-энд».

Ранее Владимир Плющев выразил мнение о возможном преображении команд в Кубке Гагарина после нестабильных выступлений по ходу регулярного чемпионата.