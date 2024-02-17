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30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» нанести «Аризоне» восьмое поражение подряд

30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» нанести «Аризоне» восьмое поражение подряд
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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:5).

Шайбами в составе победителей отметились Джордан Мартинук, Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис, Теуво Терявяйнен и Майкл Бантинг.

У хозяев единственный гол на счету Дилана Гюнтера.

Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отметился в этой встрече 30 сейвами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Свечников закончил матч с полезностью «0».

«Каролина» набрала 67 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд, осталась с 50 очками и идёт на 13-й строчке Запада.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 февраля 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
1 : 5
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 Мартинук (Шей, Стаал) – 00:16     0:2 Чатфилд (Нечас, Друри) – 04:50     1:2 Гюнтер – 14:32     1:3 Джарвис – 26:28     1:4 Терявяйнен (Друри, Ноэсен) – 37:16 (pp)     1:5 Бантинг (Нечас) – 44:37    
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