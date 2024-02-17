30 сейвов Кочеткова помогли «Каролине» нанести «Аризоне» восьмое поражение подряд

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уступила «Каролине Харрикейнз» (1:5).

Шайбами в составе победителей отметились Джордан Мартинук, Джейлен Чатфилд, Сет Джарвис, Теуво Терявяйнен и Майкл Бантинг.

У хозяев единственный гол на счету Дилана Гюнтера.

Российский голкипер гостей Пётр Кочетков отметился в этой встрече 30 сейвами. Его одноклубник и соотечественник Андрей Свечников закончил матч с полезностью «0».

«Каролина» набрала 67 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Аризона» потерпела восьмое поражение подряд, осталась с 50 очками и идёт на 13-й строчке Запада.