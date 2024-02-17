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Игрок «Автомобилиста»: в КГ пока выходим на «Ак Барс», все матчи с ними — на тоненького

Игрок «Автомобилиста»: в КГ пока выходим на «Ак Барс», все матчи с ними — на тоненького
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28-летний форвард и воспитанник «Автомобилиста» Степан Хрипунов поделился ожиданиями от возможной встречи с «Ак Барсом» в розыгрыше Кубка Гагарина — 2024.

«Соперника мы не выбираем, но за таблицей следим. Да, по математике пока выходим на „Ак Барс“. В любом случае хотелось бы начать плей-офф дома, болельщики — наш шестой игрок. Кто удобен, а кто не удобен, покажет плей-офф. В чемпионате все наши матчи с Казанью — на тоненького, на три результата. Кстати, никак не могу назвать „Ак Барс“ оборонительной командой. Там много мастеров, которые сильны именно в атаке», — сказал Хрипунов в интервью Russia-Hockey.ru.

Клуб из Екатеринбурга набрал 76 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Автомобилист» сыграет дома с ХК «Сочи» завтра, 18 февраля.

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