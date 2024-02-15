Главный тренер «Автомобилиста» Н. Заварухин высказался о победе над «Авангардом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал победный матч с омским «Авангардом» (4:2).

«Интересная игра с обилием голевых моментов, соперник позволял нам контратаки, у наших ворот были моменты — Вова Галкин выручал нас. Каждый из ребят добавил в третьем периоде, добавили движения, агрессии под воротами, за счёт этого выиграли.

Когда узнал о выходе команды в плей-офф? Когда диктор по стадиону объявил, не смотрел матч «Нефтехимика». Впереди ещё четыре игры, продолжается работа и подготовка в плей-офф.

Игра Хрипунова и Обидина в одном звене? Пробовали сегодня немного другое сочетание на старте матча. Парни добавили в этом году, и в результативности, много времени в меньшинстве играют. Если у них получается вместе играть хорошо, будем ставить их и в плей-офф.

Есть ли предпочтительный соперник в плей-офф? Можем попасть на любого соперника, все команды сильные и выбирать не приходится.

Смогли перебросать соперника? Они в Уфе 22 раза бросили в первом периоде и закончили 1:2. Надо было торопить соперника, блокировать броски, здорово вратарь сегодня подчищал наши ошибки и выручил нас», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.