Сайт The Hockey Writers объяснил, почему «Сент-Луис» должен обменять Бучневича

Журналист Майк Мейер в статье на портале The Hockey Writers объяснил, почему «Сент-Луис Блюз» должен обменять российского форварда Павла Бучневича.

«Нечасто такой ветеран-форвард, как Бучневич, становится свободным агентом или появляется на рынке. С тех пор как он присоединился к «синим» 23 июля 2021 года, он продолжает вести стабильную двустороннюю игру, набирая при этом практически очко за игру. В среднем он проводит на льду чуть более 19 минут за игру, и сейчас его средний показатель точности бросков за три года в клубе составляет около 16%.

Всё это означает, что, если «блюзмены» решат обменять нападающего, он быстро станет одним из крупнейших активов на рынке. С учётом недавних новостей о том, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Джейк Гюнцель выбыл из строя на четыре недели из-за травмы верхней части тела, «Сент-Луис» внезапно получили дополнительные рычаги воздействия на команды, которые ищут форварда. Котировки российского форварда никогда не были так высоки, и, возможно, настало время добыть золото», — сказано в статье.