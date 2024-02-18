Овечкин вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей за один клуб

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимает «Вашингтон Кэпиталз». В ходе третьего периода гости впереди — 4:3.

В этом матче принимает участие капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард отметился результативной передачей и вышел на чистое 10-е место в истории НХЛ по числу проведённых матчей за одну франшизу. 38-летний нападающий сейчас проводит 1397-й матч за карьеру в лиге, сумев превзойти результат легенды «Чикаго Блэкхоукс» Стэна Микиты (1396).

Больше игр за один клуб на сегодня провели только Горди Хоу («Детройт Ред Уингз», 1687), Патрик Марло («Сан-Хосе Шаркс», 1607), Никлас Лидстрём («Детройт», 1564), Алекс Дельвеккио («Детройт», 1550), Шейн Доун («Виннипег Джетс», «Финикс Койотс», «Аризона Койотс», 1540), Рэй Бурк («Бостон Брюинз», 1518), Стив Айзерман («Детройт», 1514), Майк Модано («Миннесота Норт Старз», «Даллас Старз», 1459) и Джонни Буцик («Бостон», 1436).