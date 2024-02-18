«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в «зимней классике»

В ночь с 17 на 18 февраля 2024 года состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфией Флайерз». Игра прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке, вмещающем 82 500 зрителей, и завершилась победой «Дэвилз» со счётом 6:3.

Первый период остался за «дьяволами» со счётом 2:0. После шайбы гостей на 28-й минуте и трёх голов в течение двух минут в концовке второго периода хозяева были впереди — 4:2. В первой половине заключительной 20-минутки соперники обменялись голами, итог матча подвела шайба в пустые ворота на 59-й минуте.

«Нью-Джерси» одержал третью победу в последних четырёх матчах регулярного сезона. Для «Флайерз» это поражение стало вторым подряд.

Ранее «зимняя классика» НХЛ — матч на открытом воздухе — состоялась 2 января 2024 года. «Сиэтл Кракен» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0.