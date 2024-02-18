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«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в «зимней классике»

«Нью-Джерси» обыграл «Филадельфию» в «зимней классике»
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В ночь с 17 на 18 февраля 2024 года состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Филадельфией Флайерз». Игра прошла на открытом воздухе на стадионе «Метлайф-стэдиум» в Нью-Йорке, вмещающем 82 500 зрителей, и завершилась победой «Дэвилз» со счётом 6:3.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

Первый период остался за «дьяволами» со счётом 2:0. После шайбы гостей на 28-й минуте и трёх голов в течение двух минут в концовке второго периода хозяева были впереди — 4:2. В первой половине заключительной 20-минутки соперники обменялись голами, итог матча подвела шайба в пустые ворота на 59-й минуте.

«Нью-Джерси» одержал третью победу в последних четырёх матчах регулярного сезона. Для «Флайерз» это поражение стало вторым подряд.

Ранее «зимняя классика» НХЛ — матч на открытом воздухе — состоялась 2 января 2024 года. «Сиэтл Кракен» одержал домашнюю победу над «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:0.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 04:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
6 : 3
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Хишир (Палат, Марино) – 00:32     2:0 Тоффоли (Смит, Хьюз) – 13:30     2:1 Типпетт (Конечны, Замула) – 27:43     3:1 Смит (Палат, Хишир) – 36:36     4:1 Бастиан (Майер, Лазар) – 37:48     4:2 Типпетт (Конечны, Фрост) – 38:23 (pp)     5:2 Хишир (Братт, Марино) – 42:48     5:3 Силер (Лотон, Уокер) – 49:07     6:3 Бастиан (Хаула, Лазар) – 58:15    
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