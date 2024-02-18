Благодаря поражению «Нефтехимика» в игре с «Северсталью» (2:3 ОТ) тольяттинская «Лада» вышла в плей-офф в своём первом сезоне после возвращения в Континентальную хоккейную лигу. Подопечные Олега Браташа сыграют в розыгрыше Кубка Гагарина впервые за 15 лет.

Таким образом остался неизвестен только один участник розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. На Востоке за последнюю путёвку в плей-офф поборются «Амур» и «Нефтехимик». Хабаровский клуб после 65 матчей набрал 70 очков и занимают восьмое место. Нижнекамцы с 66 очками находятся на девятой строчке.

Напомним, от Запада в плей-офф вышли: СКА, московское «Динамо», «Локомотив», «Спартак», «Северсталь», «Торпедо», ЦСКА и минское «Динамо».

На Востоке участие в розыгрыше Кубка Гагарина обеспечили себе: «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Автомобилист», «Трактор» и «Лада».