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Натан Маккиннон сократил отставание от Никиты Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:3.

Канадский форвард хозяев Натан Маккиннон записал по ходу матча в свой актив заброшенную шайбу и результативную передачу, набрав два очка. Таким образом, нападающий сократил отставание от российского форварда «Тампы» Никиты Кучерова в бомбардирской гонке НХЛ.

В активе Маккиннона теперь 91 очко. Он забросил 33 шайбы и стал автором 58 результативных передач. На счету Кучерова — 94 очка. Он забросил 36 шайб и отдал столько же ассистов, как его визави из «Эвеланш».

На третьем месте бомбардирского списка идёт звёздный форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. У канадца в текущей регулярке 81 (21+60) очко.